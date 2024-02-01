Следствие идентифицировало останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом

Следствие идентифицировало всех погибших при крушении Ил-76 под Белгородом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. На месте катастрофы нашли более 670 фрагментов тел, а также частично сохранившиеся личные документы.

Работа Следственного комитета на месте крушения Ил-76 под Белгородом. Видео © Telegram / Следком

В ведомстве пояснили, что при работе с украинскими военнопленными следствие всегда берёт их биологический материал. Поэтому в распоряжении Следкома оказались генетические профили всех военнослужащих, погибших при крушении самолёта.