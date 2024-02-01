Следствие идентифицировало останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом
СК: На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдено 670 фрагментов тел погибших
Следствие идентифицировало всех погибших при крушении Ил-76 под Белгородом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. На месте катастрофы нашли более 670 фрагментов тел, а также частично сохранившиеся личные документы.
Работа Следственного комитета на месте крушения Ил-76 под Белгородом. Видео © Telegram / Следком
В ведомстве пояснили, что при работе с украинскими военнопленными следствие всегда берёт их биологический материал. Поэтому в распоряжении Следкома оказались генетические профили всех военнослужащих, погибших при крушении самолёта.
"Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, трём сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолёта в результате атаки Вооружённых сил Украины 24 января 2024 года", — говорится в сообщении.
Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал сбитый российский военно-транспортный самолёт Ил-76. На борту находились 65 украинских военнопленных, а также трое российских сопровождающих и шесть членов экипажа. Все погибли. Возбуждено уголовное дело о теракте. Следствие официально установило, что борт сбили из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. Кроме того, как выяснили СМИ, в его расчёте могли быть граждане США.
Telegram / Следком