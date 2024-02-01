Ил-76 с украинскими военнопленными могли сбить граждане США, пишут СМИ

Расчёт зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сбившего российский Ил-76 с украинскими военнопленными, мог состоять в том числе из американцев. По словам источника ТАСС в оперативных службах, конкретные лица, причастные к трагедии, устанавливаются.

"Смешанные расчёты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы. Украинцев зачастую допускают только как водителей или на ТЗМ (транспортно-заряжающие машины. — Прим. Лайфа)", — приводит ТАСС слова собеседника издания.