Ил-76 с украинскими военнопленными могли сбить граждане США, пишут СМИ
ТАСС: В расчёте сбившего Ил-76 под Белгородом ЗРК Patriot могли быть американцы
Расчёт зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сбившего российский Ил-76 с украинскими военнопленными, мог состоять в том числе из американцев. По словам источника ТАСС в оперативных службах, конкретные лица, причастные к трагедии, устанавливаются.
"Смешанные расчёты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы. Украинцев зачастую допускают только как водителей или на ТЗМ (транспортно-заряжающие машины. — Прим. Лайфа)", — приводит ТАСС слова собеседника издания.
Ранее Следственный комитет отчитался об установлении типа ЗРК, применённого против российского Ил-76, который упал под Белгородом. Выяснилось, что ВСУ использовали американский Patriot. Госдума уже обратилась к Конгрессу США в связи с этим.
Напомним, военно-транспортный самолёт Ил-76 был сбит в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских военнопленных, а также трое российских сопровождающих и шесть членов экипажа. Все погибли. Поначалу Киев взял ответственность за теракт, однако потом попытался отыграть назад. Возбуждено уголовное дело.
LIFE