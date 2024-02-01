Госдума обратилась к Конгрессу США из-за применения Patriot для атаки на Ил-76
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг, 1 февраля приняли обращение к Конгрессу США в связи с совершённым ВСУ терактом, в результате которого был сбит самолёт Ил-76 с украинскими пленными на борту. Российские парламентарии призывают американский конгресс отказаться от поддержки преступного киевского режима и оказать содействие для привлечения к ответственности всех причастных к авиакатастрофе.
"Поддержка неонацистской идеологии и её воплощения на Украине лишь провоцирует киевскую клику к продолжению террора и эскалации насилия, приближает мир к глобальной катастрофе", — отмечается в документе.
Госдума обратила внимание, что поражение самолёта было осуществлено с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. А сама атака названа в документе "преднамеренным и осознанным убийством", так как маршрут доставки пленных, как и другие детали процедуры обмена, был согласованы с украинской стороной.
Напомним, что военно-транспортный Ил-76 был сбит ВСУ в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Как известно, на борту находились 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но позже попыталась всё отыграть назад, когда стало понятно, что ВСУ убили своих же солдат. Президент России Владимир Путин заявил, что, согласно экспертизе, самолёт сбили ракетой из американской системы Patriot. СК РФ официально подтвердил эту информацию.
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