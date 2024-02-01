Госдума обратилась к Конгрессу США из-за применения Patriot для атаки на Ил-76

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг, 1 февраля приняли обращение к Конгрессу США в связи с совершённым ВСУ терактом, в результате которого был сбит самолёт Ил-76 с украинскими пленными на борту. Российские парламентарии призывают американский конгресс отказаться от поддержки преступного киевского режима и оказать содействие для привлечения к ответственности всех причастных к авиакатастрофе.

"Поддержка неонацистской идеологии и её воплощения на Украине лишь провоцирует киевскую клику к продолжению террора и эскалации насилия, приближает мир к глобальной катастрофе", — отмечается в документе.