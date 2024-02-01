В Кремле объяснили, почему Запад испугался участвовать в расследовании крушения Ил-76
Песков: Запад не хочет расследовать катастрофу Ил-76, боясь "выйти на себя"
Западные страны не хотят принимать участия в расследовании крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, сбитого ВСУ, так как боятся раскрытия своей причастности к авиакатастрофе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент открыто, публично вчера заявил, что мы готовы на международное расследование этого ужасающего акта, и мы в нём заинтересованы. Вот теперь мы слышим уже от европейцев голоса, что, дескать, давайте бумагу — без бумаги ничего рассматривать не будем", — сказал представитель Кремля на брифинге.
По словам Пескова, никто в западных странах не заинтересован в том, чтобы провести расследование и выйти на самих себя. Позиция Коллективного Запада — непосредственного участника конфликта — очевидна, констатировал пресс-секретарь главы государства.
Как сообщал Лайф, российский военно-транспортный Ил-76 был сбит ВСУ и потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области 24 января. В этот момент на борту находились 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но позже попыталась всё отыграть назад, когда стало понятно, что ВСУ убили своих же солдат. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что, согласно экспертизе, самолёт сбили ракетой из американской системы Patriot. Сегодня СК РФ официально подтвердил эту информацию.
LIFE