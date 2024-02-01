В Кремле объяснили, почему Запад испугался участвовать в расследовании крушения Ил-76

Западные страны не хотят принимать участия в расследовании крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, сбитого ВСУ, так как боятся раскрытия своей причастности к авиакатастрофе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент открыто, публично вчера заявил, что мы готовы на международное расследование этого ужасающего акта, и мы в нём заинтересованы. Вот теперь мы слышим уже от европейцев голоса, что, дескать, давайте бумагу — без бумаги ничего рассматривать не будем", — сказал представитель Кремля на брифинге.