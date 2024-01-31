Раскрыто последнее СМС бортмеханика сбитого Ил-76 перед роковым вылетом
Бортмеханик Ил-76 Житенев написал жене перед последним вылетом в Белгород
Сергей Житенев. Обложка © Telegram / RT на русском
Бортмеханик Сергей Житенев, находившийся в сбитом украинской ракетой Ил-76 в Белгородской области, успел отправить жене сообщение перед самым вылетом. Об этом пишет RT, ознакомившись с перепиской.
"Мы сейчас будет вылетать в Белгород. Такая работа", — говорится в последнем СМС-сообщении Житенева.
У погибшего остался шестимесячный ребёнок. В семье были тёплые отношения, бортмеханик всегда писал супруге о своих рейсах, чтобы она не волновалась. В телефоне женщины Житенев записан как "Любимый муж".
Напомним, 24 января этого года российский Ил-76 был сбит ракетой ВСУ и упал в Корочанском районе Белгородской области. На борту в этот момент находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Президент России Владимир Путин заявил, что Главное управление разведки Минобороны Украины было в курсе, что Ил-76 перевозил военнопленных к месту обмена. Возбуждено уголовное дело о теракте. На месте падения самолёта найдены обломки ракеты, доказывающие, что борт сбит из ЗРК западного производства.