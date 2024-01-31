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Раскрыто последнее СМС бортмеханика сбитого Ил-76 перед роковым вылетом

Бортмеханик Ил-76 Житенев написал жене перед последним вылетом в Белгород

31 января, 13:54
Сергей Житенев. Обложка © Telegram / RT на русском

Сергей Житенев. Обложка © Telegram / RT на русском

Бортмеханик Сергей Житенев, находившийся в сбитом украинской ракетой Ил-76 в Белгородской области, успел отправить жене сообщение перед самым вылетом. Об этом пишет RT, ознакомившись с перепиской.

"Мы сейчас будет вылетать в Белгород. Такая работа", говорится в последнем СМС-сообщении Житенева.

У погибшего остался шестимесячный ребёнок. В семье были тёплые отношения, бортмеханик всегда писал супруге о своих рейсах, чтобы она не волновалась. В телефоне женщины Житенев записан как "Любимый муж".

Жена бортмеханика сбитого Ил-76 рассказала, что он спас людей из горящего самолёта в Сирии
Жена бортмеханика сбитого Ил-76 рассказала, что он спас людей из горящего самолёта в Сирии

Напомним, 24 января этого года российский Ил-76 был сбит ракетой ВСУ и упал в Корочанском районе Белгородской области. На борту в этот момент находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Президент России Владимир Путин заявил, что Главное управление разведки Минобороны Украины было в курсе, что Ил-76 перевозил военнопленных к месту обмена. Возбуждено уголовное дело о теракте. На месте падения самолёта найдены обломки ракеты, доказывающие, что борт сбит из ЗРК западного производства.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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