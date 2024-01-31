Раскрыто последнее СМС бортмеханика сбитого Ил-76 перед роковым вылетом Бортмеханик Ил-76 Житенев написал жене перед последним вылетом в Белгород 31 января, 13:54 Сергей Житенев. Обложка © Telegram / RT на русском

Бортмеханик Сергей Житенев, находившийся в сбитом украинской ракетой Ил-76 в Белгородской области, успел отправить жене сообщение перед самым вылетом. Об этом пишет RT, ознакомившись с перепиской.

"Мы сейчас будет вылетать в Белгород. Такая работа", — говорится в последнем СМС-сообщении Житенева.

У погибшего остался шестимесячный ребёнок. В семье были тёплые отношения, бортмеханик всегда писал супруге о своих рейсах, чтобы она не волновалась. В телефоне женщины Житенев записан как "Любимый муж".

Авторы Татьяна Миссуми