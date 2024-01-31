Обломки с места падения Ил-76 с украинскими военнопленными оказались с западных ЗРК
Экспертиза поражающих элементов в Ил-76 показала, что борт сбит из западного ЗРК
Работа следователей на месте крушения Ил-76. Фото © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Экспертиза поражающих элементов в обшивке российского самолёта Ил-76, сбитого во время перевозки украинских военнопленных, по предварительным данным, подтверждает, что борт атаковали зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Предварительная экспертиза обнаруженных в самолёте поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства", — уточнил собеседник агентства, отказавшись раскрывать другие детали расследования.
Напомним, что катастрофа военно-транспортного Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. В Минобороны РФ узнали, что ЗРК, из которого сбили воздушное судно, находилось в селе Липцы Харьковской области. Впоследствии российский президент Владимир Путин назвал удар по самолёту Ил-76 преступлением киевского режима. Он заявил, что Главное управление разведки Украины было в курсе, что борт вёз их товарищей к месту обмена.