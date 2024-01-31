Обломки с места падения Ил-76 с украинскими военнопленными оказались с западных ЗРК

Экспертиза поражающих элементов в обшивке российского самолёта Ил-76, сбитого во время перевозки украинских военнопленных, по предварительным данным, подтверждает, что борт атаковали зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.