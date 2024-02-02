В Кремле рассказали о реакции Запада на призыв Путина расследовать атаку на Ил-76

Пока никто за рубежом не откликнулся на призыв Москвы и лично президента РФ Владимира Путина о международном расследовании атаки на российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.