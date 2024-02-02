В Кремле рассказали о реакции Запада на призыв Путина расследовать атаку на Ил-76
Песков: Никто за рубежом не откликнулся на предложение о расследовании по Ил-76
Пока никто за рубежом не откликнулся на призыв Москвы и лично президента РФ Владимира Путина о международном расследовании атаки на российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Ранее Песков сообщил, что вопрос возвращения Украине тел погибших при крушении Ил-76 находится в руках следственных органов.
Напомним, крушение Ил-76 произошло в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Самолёт перевозил 65 украинских военнопленных. При крушении никто не выжил. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту инцидента. Следствие установило, что борт сбили из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. Кроме того, как выяснили СМИ, в его расчёте могли быть граждане США. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на международном расследовании трагедии.
LIFE / Павел Баранов