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2 февраля, 07:04

В Кремле прокомментировали информацию о просьбе Киева передать тела погибших при крушении Ил-76

Песков заявил, что Киев не просил передать тела погибших при крушении Ил-76

Место крушения Ил-76 в Белгородской области. Обложка © LIFE

Место крушения Ил-76 в Белгородской области. Обложка © LIFE

Российские власти не получали сообщений от Киева с просьбой передать тела погибших при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В администрацию нет [не сообщали]", — заявил представитель Кремля РИА "Новости", отвечая на вопрос, поступало ли такое обращение в администрацию главы государства.

Следствие идентифицировало останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом
Следствие идентифицировало останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом

Ранее о просьбе Киева передать тела сообщало украинское издание со ссылкой на слова представителя главного управления военной разведки Незалежной Андрея Юсова. Напомним, крушение самолёта произошло в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Ил-76 перевозил 65 пленных украинских военных. При крушении никто не выжил. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту инцидента. Следствие установило, что борт сбили из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. Кроме того, как выяснили СМИ, в его расчёте могли быть граждане США.

Ян Поланин
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