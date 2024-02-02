В Кремле прокомментировали информацию о просьбе Киева передать тела погибших при крушении Ил-76
Песков заявил, что Киев не просил передать тела погибших при крушении Ил-76
Место крушения Ил-76 в Белгородской области. Обложка © LIFE
Российские власти не получали сообщений от Киева с просьбой передать тела погибших при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В администрацию нет [не сообщали]", — заявил представитель Кремля РИА "Новости", отвечая на вопрос, поступало ли такое обращение в администрацию главы государства.
Ранее о просьбе Киева передать тела сообщало украинское издание со ссылкой на слова представителя главного управления военной разведки Незалежной Андрея Юсова. Напомним, крушение самолёта произошло в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Ил-76 перевозил 65 пленных украинских военных. При крушении никто не выжил. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту инцидента. Следствие установило, что борт сбили из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. Кроме того, как выяснили СМИ, в его расчёте могли быть граждане США.