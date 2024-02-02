"Есть у ПВО понятие засады": Стало известно о подготовке Киева к атаке на российский Ил-76 с пленными

Киев заранее подготовил атаку на российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot работал из засады, ожидая команды на открытие огня.

"Есть у ПВО понятие засады. Установка была перемещена в позиционный район заранее. ЗРК стоял с отключённой радиолокационной станцией. Ничем себя не обнаруживая. Данные по эшелону борта они знали, ведь это согласовывалось с Украиной", — рассказал собеседник агентства.