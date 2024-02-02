"Есть у ПВО понятие засады": Стало известно о подготовке Киева к атаке на российский Ил-76 с пленными
ТАСС: Киев заранее подготовил атаку на Ил-76 с украинскими пленными
Киев заранее подготовил атаку на российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot работал из засады, ожидая команды на открытие огня.
"Есть у ПВО понятие засады. Установка была перемещена в позиционный район заранее. ЗРК стоял с отключённой радиолокационной станцией. Ничем себя не обнаруживая. Данные по эшелону борта они знали, ведь это согласовывалось с Украиной", — рассказал собеседник агентства.
После этого расчёту передали команду на уничтожение, и те атаковали самолёт. Как уточнил собеседник ТАСС, для развёртывания системы Patriot требуется довольно много времени.
Напомним, крушение Ил-76 произошло в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Самолёт перевозил 65 украинских военнопленных. При крушении никто не выжил. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту инцидента. Следствие установило, что борт сбили из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. Кроме того, как выяснили СМИ, в его расчёте могли быть граждане США.
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