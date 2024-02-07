В Белгородской области при украинском обстреле пострадали два человека

ВСУ утром 7 февраля обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки, предварительно, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, есть двое пострадавших — это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины — осколочное ранение верхней конечности, у женщины — контузия. Бригада скорой доставляет их в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал глава области.