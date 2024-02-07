В Белгородской области при украинском обстреле пострадали два человека
Гладков: В Шебекине при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека
ВСУ утром 7 февраля обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки, предварительно, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, есть двое пострадавших — это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины — осколочное ранение верхней конечности, у женщины — контузия. Бригада скорой доставляет их в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал глава области.
По словам Гладкова, есть прямое попадание по стоянке промышленного предприятия — повреждения получили около 10 автомобилей, также кровля в одном из цехов. На месте работают оперативные и аварийные службы.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания всемирной организации, что Вооружённые силы Украины не случайно выбрали время и цель обстрела города Лисичанска. Напомним, 3 февраля ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске, в результате чего погибло 28 человек, среди них — беременная женщина и ребёнок, глава республиканского МЧС Алексей Потелещенко и два местных депутата. В Кремле окрестили случившееся чудовищным терактом.
ТАСС / Павел Колядин