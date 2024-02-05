Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным терактом

ВСУ совершили чудовищный теракт, ударив по пекарне в Лисичанске и убив 28 мирных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Именно кроме как террористический акт, это по-другому назвать нельзя, продолжающиеся удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищный террористический акт, и количество жертв говорит именно о чудовищности этого террористического акта", — сказал представитель Кремля.