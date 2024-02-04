Москвичи почтили память погибших в Лисичанске прямо под окнами Посольства Британии В Москве появился стихийный мемориал в память о жертвах обстрела ВСУ Лисичанска 4 февраля, 16:42 В Москве возлагают цветы на площади ЛНР в память о жертвах украинского обстрела в Лисичанске. Обложка © VK / Газета. Наш Донбасс

В Москве активисты, волонтёры и просто неравнодушные граждане пришли на площадь ЛНР, чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при обстреле Лисичанска со стороны ВСУ.

В Москве возлагают цветы на площади ЛНР в память о жертвах украинского обстрела в Лисичанске. Обложка © VK / Волонтёрская рота

Огромное число скорбящих россиян выстроилось в очередь к импровизированному мемориалу. Люди принесли гвоздики, зажигали лампады, склоняли головы, вставали на колени, молились и оставляли памятные таблички: "Помним. 03.02.2024", "ЛНР — Россия. Навсегда", "Не простим".

В Москве возлагают цветы на площади ЛНР в память о жертвах украинского обстрела в Лисичанске. Фото © VK / Газета. Наш Донбасс

В Москве возлагают цветы на площади ЛНР в память о жертвах украинского обстрела в Лисичанске. Фото © VK / Газета. Наш Донбасс

В Москве возлагают цветы на площади ЛНР в память о жертвах украинского обстрела в Лисичанске. Фото © VK / Газета. Наш Донбасс

К слову, площадь ЛНР появилась указом мэра столицы Сергея Собянина лишь в 2022 году. Здесь находится Посольство Великобритании, которое отказалось признавать новое название территории и по-прежнему продолжало использовать старый адрес: Смоленская набережная, 10. Под окнами дипмиссии активисты уже проводили акции в поддержку Донбасса. Теперь британским дипломатам напомнили, что Запад поддерживает украинских нелюдей в борьбе с Россией.

Авторы Татьяна Миссуми