Москвичи почтили память погибших в Лисичанске прямо под окнами Посольства Британии
В Москве появился стихийный мемориал в память о жертвах обстрела ВСУ Лисичанска
В Москве возлагают цветы на площади ЛНР в память о жертвах украинского обстрела в Лисичанске. Обложка © VK / Газета. Наш Донбасс
В Москве активисты, волонтёры и просто неравнодушные граждане пришли на площадь ЛНР, чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при обстреле Лисичанска со стороны ВСУ.
В Москве возлагают цветы на площади ЛНР в память о жертвах украинского обстрела в Лисичанске. Обложка © VK / Волонтёрская рота
Огромное число скорбящих россиян выстроилось в очередь к импровизированному мемориалу. Люди принесли гвоздики, зажигали лампады, склоняли головы, вставали на колени, молились и оставляли памятные таблички: "Помним. 03.02.2024", "ЛНР — Россия. Навсегда", "Не простим".
В Москве возлагают цветы на площади ЛНР в память о жертвах украинского обстрела в Лисичанске. Фото © VK / Газета. Наш Донбасс
В Москве возлагают цветы на площади ЛНР в память о жертвах украинского обстрела в Лисичанске. Фото © VK / Газета. Наш Донбасс
В Москве возлагают цветы на площади ЛНР в память о жертвах украинского обстрела в Лисичанске. Фото © VK / Газета. Наш Донбасс
К слову, площадь ЛНР появилась указом мэра столицы Сергея Собянина лишь в 2022 году. Здесь находится Посольство Великобритании, которое отказалось признавать новое название территории и по-прежнему продолжало использовать старый адрес: Смоленская набережная, 10. Под окнами дипмиссии активисты уже проводили акции в поддержку Донбасса. Теперь британским дипломатам напомнили, что Запад поддерживает украинских нелюдей в борьбе с Россией.
Ранее сообщалось, что 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Число жертв среди мирного населения составило 28 человек, в том числе погибли беременная женщина и ребёнок. Вице-спикер Госдумы заявила, что Киев настигнет возмездие за атаку на Лисичанск. При этом она не исключила, что атака является попыткой добиться от Запада нового финансирования. Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова пообещала отправить данные об обстреле Лисичанска украинскими военными в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).