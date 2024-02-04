В Госдуме предрекли Киеву возмездие за атаку на Лисичанск, унёсшую жизни 28 человек

Атака ВСУ на город Лисичанск в ЛНР является очередной попыткой Киева привлечь внимание Запада, чтобы добиться новых поставок ракет. Таким мнением поделилась в своём телеграм-канале вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Сегодня западным оружием террористы Киева убивают мирных людей, женщин, детей, своих и наших граждан... Для террористов Киева жизни людей в принципе ничего не значат. Но это акты беспомощности, попытка привлечь внимание западных покровителей, чтобы подзаработать на новые ракеты и продолжить наживаться", — написала парламентарий.