В Госдуме предрекли Киеву возмездие за атаку на Лисичанск, унёсшую жизни 28 человек
Депутат ГД Кузнецова: ВСУ атаковали Лисичанск для привлечения внимания Запада
Атака ВСУ на город Лисичанск в ЛНР является очередной попыткой Киева привлечь внимание Запада, чтобы добиться новых поставок ракет. Таким мнением поделилась в своём телеграм-канале вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Сегодня западным оружием террористы Киева убивают мирных людей, женщин, детей, своих и наших граждан... Для террористов Киева жизни людей в принципе ничего не значат. Но это акты беспомощности, попытка привлечь внимание западных покровителей, чтобы подзаработать на новые ракеты и продолжить наживаться", — написала парламентарий.
По её мнению, в реальности украинские военные только приближают свой конец. При жизни их ожидает "пожизненное преследование", а после завершения они обречены на "вечную муку", заключила вице-спикер Госдумы. Также парламентарий выразила соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, днём 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Позже стало известно, что под завалами могут оставаться десятки людей. Удар был нанесён, предположительно, из РСЗО HIMARS. Работа на месте трагедии продолжалась всю ночь. В результате из-под завалов достали тела 28 мирных жителей, среди которых один ребёнок. 4 февраля в ЛНР объявили днём траура.
T.me / МЧС России