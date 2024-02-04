Москва собирается довести до сведения международных организаций об обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, её цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды (Владимира. — Прим. Life.ru) Зеленского. Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги — на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей", — указано в заявлении.