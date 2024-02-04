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3 февраля, 22:03

Захарова заявила, что международные организации должны осудить удар ВСУ по Лисичанску

Захарова: Россия ожидает, что международные организации осудят удар ВСУ по Лисичанску

Москва собирается довести до сведения международных организаций об обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, её цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды (Владимира. — Прим. Life.ru) Зеленского. Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги — на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей", — указано в заявлении.

По словам Захаровой, Москва ожидает, что международные организации однозначно осудят преступления киевского режима. Она предложила для понимания ситуации представить гражданам Парижа, что они отправились в пекарню за багетом, "но вместо свежей выпечки домой принесли раненных или убитых украинскими террористами родственников".

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Тем временем в Лисичанске спасатели достали из-под завалов разрушенной ВСУ пекарни тела 20 погибших. И хотя существует риск повторного удара, спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей. Напомним, днём 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Под завалами могут оставаться десятки людей. Удар был нанесён, предположительно, из РСЗО HIMARS.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu / Contributor

Анатолий Симоненко
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