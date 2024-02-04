В Лисичанске из-под завалов разрушенной ВСУ пекарни достали тела 20 погибших
МЧС: В Лисичанске число жертв удара ВСУ по пекарне выросло до 20
Спасатели в Лисичанске достают из-под завалов разрушенной пекарни тела погибших. Обложка © T.me / МЧС России
В Лисичанске спасатели достали из-под завалов разрушенной ВСУ пекарни тела 20 погибших, сообщает в своём телеграм-канале МЧС России. И хотя существует риск повторного удара, спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей.
"В Лисичанске сотрудники МЧС России извлекли тела 20 погибших из-под завалов", — уточнили в МЧС.
Напомним, днём 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Под завалами могут оставаться десятки людей. Удар был нанесён, предположительно, из РСЗО HIMARS. Работа на месте трагедии продолжается. По последним данным, 10 человек были спасены и переданы медикам. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии.