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3 февраля, 21:34

В Лисичанске из-под завалов разрушенной ВСУ пекарни достали тела 20 погибших

МЧС: В Лисичанске число жертв удара ВСУ по пекарне выросло до 20

Спасатели в Лисичанске достают из-под завалов разрушенной пекарни тела погибших. Обложка © T.me / МЧС России

Спасатели в Лисичанске достают из-под завалов разрушенной пекарни тела погибших. Обложка © T.me / МЧС России

В Лисичанске спасатели достали из-под завалов разрушенной ВСУ пекарни тела 20 погибших, сообщает в своём телеграм-канале МЧС России. И хотя существует риск повторного удара, спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей.

"В Лисичанске сотрудники МЧС России извлекли тела 20 погибших из-под завалов", — уточнили в МЧС.

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Напомним, днём 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Под завалами могут оставаться десятки людей. Удар был нанесён, предположительно, из РСЗО HIMARS. Работа на месте трагедии продолжается. По последним данным, 10 человек были спасены и переданы медикам. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

Анатолий Симоненко
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