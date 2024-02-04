Главы регионов РФ выразили соболезнования близким жертв удара ВСУ по Лисичанску

Руководители регионов Российской Федерации выразили соболезнования родным и близким жертв удара ВСУ по Лисичанску, а пострадавшим пожелали поскорее выздоравливать.

Так, слова в поддержку опубликовали руководители Донбасса и Новоросии. Также публикации сделали глава ДНР Денис Пушилин, губернаторы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

"Ничто не умерит боль нашей утраты. Однако мы все можем и обязаны сделать главное, чтобы обезопасить наших людей и добиться торжества справедливости — раздавить гадину", — говорится в посте Сальдо.

Ситуацию без внимания также не оставили губернатор соседнего с ЛНР региона — Ростовской области — Василий Голубев и глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Обстрел пекарни в Лисичанске — ещё один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за всё. Крым разделяет ваши боль и скорбь", — написал Аксёнов.