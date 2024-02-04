Главы регионов РФ выразили соболезнования близким жертв удара ВСУ по Лисичанску
Руководители регионов Российской Федерации выразили соболезнования родным и близким жертв удара ВСУ по Лисичанску, а пострадавшим пожелали поскорее выздоравливать.
Так, слова в поддержку опубликовали руководители Донбасса и Новоросии. Также публикации сделали глава ДНР Денис Пушилин, губернаторы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
"Ничто не умерит боль нашей утраты. Однако мы все можем и обязаны сделать главное, чтобы обезопасить наших людей и добиться торжества справедливости — раздавить гадину", — говорится в посте Сальдо.
Ситуацию без внимания также не оставили губернатор соседнего с ЛНР региона — Ростовской области — Василий Голубев и глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Обстрел пекарни в Лисичанске — ещё один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за всё. Крым разделяет ваши боль и скорбь", — написал Аксёнов.
Вместе с тем соболезнования выразили главы Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Рязанской, Сахалинской, Тюменской областей, а также городов федерального значения Севастополя и Санкт-Петербурга, руководители Республики Коми, Хакасии, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов. Лидер Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что удар по лисичанской пекарне доказал бесчеловечность киевского режима, а губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн назвал атаку настоящим зверством. По словам временно исполняющего обязанности руководителя Вологодской области Георгия Филимонова, Киев в очередной раз доказал, что у России не было альтернатив началу СВО. А губернатор Тамбовской области Максим Егоров заверил, что его регион окажет жителям Лисичанска всю необходимую помощь.
Напомним, удар ВСУ по пекарне в Лисичанске был нанесён днём 3 февраля. Предположительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS. Уточнялось, что под завалами могут быть погребены десятки людей, работа на месте трагедии длилась всю ночь и завершилась только сейчас. В результате из-под обломков удалось извлечь тела 28 мирных жителей, в том числе одного ребёнка. 4 февраля в ЛНР объявлен днём траура.
ТАСС / Александр Река