Беременная женщина с ребёнком погибли во время удара ВСУ по Лисичанску

В результате обстрела украинской армией пекарни в Лисичанске погибла беременная женщина и её маленький ребёнок. Об этом рассказал первый заместитель председателя Правительства Луганской Народной Республики Юрий Говтвин.

"Погибла беременная женщина со своим пятилетним ребёнком. Обстрел, к сожалению, унёс 28 жизней, ещё 10 жизней мы смогли спасти", — рассказал он ТАСС, отметив, что удар ВСУ был совершён по гражданскому объекту, совмещённому с кафе, куда люди пришли отдохнуть семьями с детьми.