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4 февраля, 12:25

Беременная женщина с ребёнком погибли во время удара ВСУ по Лисичанску

Говтвин: В числе погибших от удара ВСУ в Лисичанске оказалась беременная женщина

В результате обстрела украинской армией пекарни в Лисичанске погибла беременная женщина и её маленький ребёнок. Об этом рассказал первый заместитель председателя Правительства Луганской Народной Республики Юрий Говтвин.

"Погибла беременная женщина со своим пятилетним ребёнком. Обстрел, к сожалению, унёс 28 жизней, ещё 10 жизней мы смогли спасти", — рассказал он ТАСС, отметив, что удар ВСУ был совершён по гражданскому объекту, совмещённому с кафе, куда люди пришли отдохнуть семьями с детьми.

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Напомним, обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске был совершён днём 3 февраля. Предположительно, вражеский удар был нанесён из РСЗО HIMARS. Уточнялось, что под завалами могут находиться десятки людей, работа на месте трагедии продолжалась всю ночь. В результате из-под обломков были извлечены тела 28 мирных жителей, в том числе одного ребёнка. 4 февраля в ЛНР объявили днём траура.

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Администрация Лисичанска

Александра Мышляева
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