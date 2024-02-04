Регион

Уведомления отключены

4 февраля, 15:38

Омбудсмен ЛНР обратится в ООН и МККК со сведениями об обстреле Лисичанска

Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска украинскими вооружёнными силами в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).

"В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ [ВСУ] и подлежит уголовному наказанию", — приводит её слова РИА "Новости".

Кроме того, вся информация будет направлена федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, которая в настоящее время занимается сбором фактов об обстрелах мирного населения и гражданской инфраструктуры на территории России, а затем передаст данные в ООН.

В ЛНР объявили траур по жертвам кровавой атаки ВСУ на Лисичанск
В ЛНР объявили траур по жертвам кровавой атаки ВСУ на Лисичанск

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Число жертв после украинской атаки составило 28 человек, в том числе погибли беременная женщина и ребёнок. Вице-спикер Госдумы заявила, что Киев настигнет возмездие за атаку на Лисичанск. При этом она не исключила, что эта атака является попыткой добиться от Запада нового финансирования.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Владимир Озеров
  • Новости
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров