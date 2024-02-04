Омбудсмен ЛНР обратится в ООН и МККК со сведениями об обстреле Лисичанска

"В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ [ВСУ] и подлежит уголовному наказанию", — приводит её слова РИА "Новости".

Кроме того, вся информация будет направлена федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, которая в настоящее время занимается сбором фактов об обстрелах мирного населения и гражданской инфраструктуры на территории России, а затем передаст данные в ООН.