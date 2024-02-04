Омбудсмен ЛНР обратится в ООН и МККК со сведениями об обстреле Лисичанска
Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска украинскими вооружёнными силами в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).
"В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ [ВСУ] и подлежит уголовному наказанию", — приводит её слова РИА "Новости".
Кроме того, вся информация будет направлена федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, которая в настоящее время занимается сбором фактов об обстрелах мирного населения и гражданской инфраструктуры на территории России, а затем передаст данные в ООН.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Число жертв после украинской атаки составило 28 человек, в том числе погибли беременная женщина и ребёнок. Вице-спикер Госдумы заявила, что Киев настигнет возмездие за атаку на Лисичанск. При этом она не исключила, что эта атака является попыткой добиться от Запада нового финансирования.
ТАСС / Александр Река