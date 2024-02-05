Два депутата убиты при атаке ВСУ на пекарню в Лисичанске

В результате атаки ВСУ на пекарню в Лисичанске погибли два муниципальных депутата: Артём Тростянский и Иван Жушма. Об этом сообщил глава города Эдуард Сахненко, выразив соболезнования родным жертв украинского удара.

"В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов муниципального округа города Лисичанска: Артём Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма. Это люди, которые не побоялись в сложные времена принять активное участие в восстановлении города и искренне желали ему процветания и благополучия", — сказал градоначальник.