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5 февраля, 12:35

Два депутата убиты при атаке ВСУ на пекарню в Лисичанске

Глава Лисичанска Сахненко сообщил о гибели двух депутатов при ударе по пекарне

В результате атаки ВСУ на пекарню в Лисичанске погибли два муниципальных депутата: Артём Тростянский и Иван Жушма. Об этом сообщил глава города Эдуард Сахненко, выразив соболезнования родным жертв украинского удара.

"В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов муниципального округа города Лисичанска: Артём Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма. Это люди, которые не побоялись в сложные времена принять активное участие в восстановлении города и искренне желали ему процветания и благополучия", — сказал градоначальник.

Сахненко выразил соболезнования всему депутатскому корпусу, а также семьям и близким жертв атаки ВСУ.

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Напомним, 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. В результате погибло 28 человек, среди них — беременная женщина и ребёнок, а также глава республиканского МЧС Алексей Потелещенко. В Кремле назвали удар ВСУ по мирным людям чудовищным терактом. А омбудсмен ЛНР пообещала отправить данные об обстреле в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Андрей Бражников
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