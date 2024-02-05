Глава МЧС ЛНР Потелещенко погиб при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске
Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко погиб в результате удара ВСУ по пекарне в городе Лисичанске 3 февраля. Об этом сообщили в региональном МЧС.
"Среди погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в минувшую субботу министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко", — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Напомним, 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Число жертв среди мирного населения составило 28 человек, в том числе погибли беременная женщина и ребёнок. Омбудсмен ЛНР пообещала отправить данные об обстреле Лисичанска украинскими военными в ООН и Международный комитет Красного Креста. В Кремле назвали удар ВСУ по мирным людям чудовищным терактом.