Пасечник назвал погибшего в Лисичанске главу МЧС ЛНР человеком с железным характером

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования близким главы МЧС республики Алексея Потелещенко, который погиб в результате удара ВСУ по Лисичанску 3 февраля. Пасечник назвал Потелещенко мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа.

"Знал Алексея Потелещенко лично как профессионала высокого класса. Его призванием было помогать другим, спасать чужие жизни, забывая об опасности, рисках и усталости. Для многих жителей республики он стал образцом мужественности и самоотдачи. А для коллег — решительным и волевым командиром, которому можно было полностью доверять в любых обстоятельствах", — написал глава ЛНР в телеграм-канале.