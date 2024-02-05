Пасечник назвал погибшего в Лисичанске главу МЧС ЛНР человеком с железным характером
Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС ЛНР в Лисичанске
Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования близким главы МЧС республики Алексея Потелещенко, который погиб в результате удара ВСУ по Лисичанску 3 февраля. Пасечник назвал Потелещенко мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа.
"Знал Алексея Потелещенко лично как профессионала высокого класса. Его призванием было помогать другим, спасать чужие жизни, забывая об опасности, рисках и усталости. Для многих жителей республики он стал образцом мужественности и самоотдачи. А для коллег — решительным и волевым командиром, которому можно было полностью доверять в любых обстоятельствах", — написал глава ЛНР в телеграм-канале.
Пасечник подчеркнул, что Россия отомстит врагу за смерти всех, кто стал жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска.
Напомним, 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. В результате погибло 28 человек, среди них — беременная женщина и ребёнок, а также глава республиканского МЧС Алексей Потелещенко. В Кремле назвали удар ВСУ по мирным людям чудовищным терактом. А омбудсмен ЛНР пообещала отправить данные об обстреле в ООН и Международный комитет Красного Креста.
ТАСС / POOL / Максим Блинов