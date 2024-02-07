Небензя: ВСУ не случайно выбрали время и цель обстрела Лисичанска
Вооружённые силы Украины не случайно выбрали время и цель обстрела города Лисичанска, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
"Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны не случайно. Город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из разных видов вооружений. Мест отдыха там немного. Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске", — сказал Небензя.
Дипломат напомнил, что в августе 2022 года представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий проговорился, что для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном. Из этого следует, что западные страны являются соучастниками преступления.
Российский постпред в очередной раз призвал членов Совета Безопасности и руководство ООН решительно осудить ракетный удар ВСУ и другие террористические акты киевского режима.
Напомним, 3 февраля ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске, в результате чего погибло 28 человек, среди них — беременная женщина и ребёнок, глава республиканского МЧС Алексей Потелещенко и два местных депутата. В Кремле окрестили случившееся чудовищным терактом. Генсек ООН Антониу Гутерриш также осудил обстрел.
t.me / Администрация Лисичанска