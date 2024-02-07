Небензя: ВСУ не случайно выбрали время и цель обстрела Лисичанска

Вооружённые силы Украины не случайно выбрали время и цель обстрела города Лисичанска, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

"Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны не случайно. Город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из разных видов вооружений. Мест отдыха там немного. Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске", — сказал Небензя.

Дипломат напомнил, что в августе 2022 года представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий проговорился, что для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном. Из этого следует, что западные страны являются соучастниками преступления.