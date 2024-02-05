Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел ВСУ Лисичанска, в результате которого погибло 28 мирных жителей. Об этом говорится в сообщении, которое распространил представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь осуждает все атаки против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе обстрел Лисичанска, где, по сообщениям, погибли мирные жители", — говорится в тексте заявления.