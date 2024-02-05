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5 февраля, 14:36

Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел ВСУ Лисичанска, в результате которого погибло 28 мирных жителей. Об этом говорится в сообщении, которое распространил представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь осуждает все атаки против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе обстрел Лисичанска, где, по сообщениям, погибли мирные жители",  говорится в тексте заявления.

В ООН добавили, что атаки на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.

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Пасечник назвал погибшего в Лисичанске главу МЧС ЛНР человеком с железным характером

Напомним, 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР). В результате погибло 28 человек, среди них — беременная женщина и ребёнок, глава республиканского МЧС Алексей Потелещенко и два местных депутата. В Кремле назвали удар ВСУ по мирным людям чудовищным терактом.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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