Постпред РФ Лукашевич назвал обстрел ВСУ Лисичанска признаком агонии Киева
Обстрел пекарни в Лисичанске, направленный на убийство и устрашение мирного населения, является очередным свидетельством того, что киевский режим в своей агонии готов творить любые зверства, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он отметил то, что и председатель ОБСЕ Ян Борч, и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид до сих пор закрывают глаза на случившееся, как и на остальные преступления Киева в январе. По словам постпреда РФ, таким образом они "обнажают своё полное безразличие к судьбам российских мирных граждан, страдающих от обстрелов ВСУ".
"Проявлять с ним [с киевским режимом] солидарность и оказывать ему поддержку — значит, становиться соучастником его страшных преступлений", — указал Лукашевич.
Как уже сообщал Life.ru, 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате чего погибли 28 человек, среди них — беременная женщина и ребёнок, глава республиканского МЧС Алексей Потелещенко и два местных депутата. В Кремле назвали удар ВСУ по мирным людям чудовищным терактом. Также обстрел осудил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Россия уже запросила срочное заседание СБ ООН.
ТАСС / Александр Река