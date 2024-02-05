Постпред РФ Лукашевич назвал обстрел ВСУ Лисичанска признаком агонии Киева

Обстрел пекарни в Лисичанске, направленный на убийство и устрашение мирного населения, является очередным свидетельством того, что киевский режим в своей агонии готов творить любые зверства, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил то, что и председатель ОБСЕ Ян Борч, и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид до сих пор закрывают глаза на случившееся, как и на остальные преступления Киева в январе. По словам постпреда РФ, таким образом они "обнажают своё полное безразличие к судьбам российских мирных граждан, страдающих от обстрелов ВСУ".