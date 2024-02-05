В МККК не стали комментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Международный комитет Красного Креста не стал комментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске (ЛНР), где погибло 28 человек. Пресс-секретарь организации Фатима Сатор сослалась на то, что МККК не комментирует "конкретные случаи".

"МККК не комментирует конкретные случаи. Когда мы видим такие масштабы разрушений, когда мы видим уровень страданий, возникают очень серьёзные вопросы о том, как ведутся боевые действия во всех местах, непосредственно затронутых боевыми действиями. Но мы не проводим таких разговоров публично", — цитирует её РИА "Новости".