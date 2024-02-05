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5 февраля, 12:18

В МККК не стали комментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Международный комитет Красного Креста не стал комментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске (ЛНР), где погибло 28 человек. Пресс-секретарь организации Фатима Сатор сослалась на то, что МККК не комментирует "конкретные случаи".

"МККК не комментирует конкретные случаи. Когда мы видим такие масштабы разрушений, когда мы видим уровень страданий, возникают очень серьёзные вопросы о том, как ведутся боевые действия во всех местах, непосредственно затронутых боевыми действиями. Но мы не проводим таких разговоров публично", — цитирует её РИА "Новости".

Сатор добавила, что МККК напрямую общается со сторонами конфликта по гуманитарным вопросам.

Омбудсмен ЛНР обратится в ООН и МККК со сведениями об обстреле Лисичанска
Омбудсмен ЛНР обратится в ООН и МККК со сведениями об обстреле Лисичанска

Напомним, 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. В результате погибло 28 человек, среди них — беременная женщина и ребёнок, а также глава республиканского МЧС Алексей Потелещенко. В Кремле назвали удар ВСУ по мирным людям чудовищным терактом.

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ТАСС / Администрация Лисичанска

Александра Вишнякова
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