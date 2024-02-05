Регион

Уведомления отключены

5 февраля, 15:20

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. Обложка © / ТАСС / Александр Река

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. Обложка © / ТАСС / Александр Река

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

"С учётом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15:00 по Нью-Йорку 6 февраля", — написал он в своём телеграм-канале.

В МККК не стали комментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
В МККК не стали комментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Напомним, 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР). В результате погибло 28 человек, среди них — беременная женщина и ребёнок, глава республиканского МЧС Алексей Потелещенко и два местных депутата. В Кремле назвали удар ВСУ по мирным людям чудовищным терактом. Осудил обстрел также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ООН
  • ВСУ
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров