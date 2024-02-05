Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

"С учётом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15:00 по Нью-Йорку 6 февраля", — написал он в своём телеграм-канале.