Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. Обложка © / ТАСС / Александр Река
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"С учётом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15:00 по Нью-Йорку 6 февраля", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске (ЛНР). В результате погибло 28 человек, среди них — беременная женщина и ребёнок, глава республиканского МЧС Алексей Потелещенко и два местных депутата. В Кремле назвали удар ВСУ по мирным людям чудовищным терактом. Осудил обстрел также генсек ООН Антониу Гутерриш.