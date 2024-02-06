Гладков: Власти помогут белгородцам, лишившимся доступа в дома из-за обстрелов 6 февраля, 17:11 Помощь окажут белгородцам, у которых нет доступа в дома из-за обстрелов ВСУ. Обложка © ТАСС / Евгений Силантьев

Власти Белгородской области помогут с жильём семьям, которые оказались отрезаны от своих домов из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков после встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Есть необходимость в дополнительной помощи пострадавшим жителям, в частности на предоставление жилья тем собственникам, у кого из-за оперативной обстановки закрыт доступ к своим жилым домам", — уточнил глава области.

Таких семей в регионе насчитывается 235 — дополнительно к тем 15 городам и посёлкам, где уже действует режим ЧС и население эвакуировано, отметил чиновник. Он также подчеркнул, что помощь будет оказана и местным предпринимателям. На эти цели региональный бюджет уже выделил 250 миллионов рублей, добавил Гладков.

Губернатор также обсуждал с Мишустиным вопрос ускорения создания свободной экономической зоны для заводов Шебекинского округа, который больше других пострадал от обстрелов. Здесь планируется взять за пример отработанные в новых российских регионах экономические схемы, заключил Гладков.

Напомним, ВСУ не перестают обстреливать Белгородскую область. Сегодня, 6 февраля, два украинских беспилотника атаковали село Волоконовка, повреждены объекты инфраструктуры. А в городе Губкине четыре дома посечены осколками после атаки дрона ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми