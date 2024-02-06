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Гладков: Власти помогут белгородцам, лишившимся доступа в дома из-за обстрелов

6 февраля, 17:11
Помощь окажут белгородцам, у которых нет доступа в дома из-за обстрелов ВСУ. Обложка © ТАСС / Евгений Силантьев

Помощь окажут белгородцам, у которых нет доступа в дома из-за обстрелов ВСУ. Обложка © ТАСС / Евгений Силантьев

Власти Белгородской области помогут с жильём семьям, которые оказались отрезаны от своих домов из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков после встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Есть необходимость в дополнительной помощи пострадавшим жителям, в частности на предоставление жилья тем собственникам, у кого из-за оперативной обстановки закрыт доступ к своим жилым домам", — уточнил глава области.

Таких семей в регионе насчитывается 235 — дополнительно к тем 15 городам и посёлкам, где уже действует режим ЧС и население эвакуировано, отметил чиновник. Он также подчеркнул, что помощь будет оказана и местным предпринимателям. На эти цели региональный бюджет уже выделил 250 миллионов рублей, добавил Гладков.

Губернатор также обсуждал с Мишустиным вопрос ускорения создания свободной экономической зоны для заводов Шебекинского округа, который больше других пострадал от обстрелов. Здесь планируется взять за пример отработанные в новых российских регионах экономические схемы, заключил Гладков.

Средства ПВО перехватили семь беспилотников над Белгородской областью
Средства ПВО перехватили семь беспилотников над Белгородской областью

Напомним, ВСУ не перестают обстреливать Белгородскую область. Сегодня, 6 февраля, два украинских беспилотника атаковали село Волоконовка, повреждены объекты инфраструктуры. А в городе Губкине четыре дома посечены осколками после атаки дрона ВСУ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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