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6 февраля, 03:36

Четыре дома повреждены в Губкине Белгородской области после атаки дрона ВСУ

Четыре частных домовладения повреждены в городе Губкине Белгородской области после атаки украинского беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Различные повреждения выявлены на территории четырёх частных жилых домовладений", — написал глава региона, уточнив, что в них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Гладков добавил, что подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.

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Ранее Life.ru рассказывал, что частный дом загорелся в результате обстрела ВСУ хутора в Белгородской области. О пострадавших не сообщалось.

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Getty Images / Alxpin

Артур Лапсаков
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