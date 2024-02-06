Четыре дома повреждены в Губкине Белгородской области после атаки дрона ВСУ

Четыре частных домовладения повреждены в городе Губкине Белгородской области после атаки украинского беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Различные повреждения выявлены на территории четырёх частных жилых домовладений", — написал глава региона, уточнив, что в них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.