Шойгу обсудил безопасность жителей Белгородской области с губернатором Гладковым

Министр обороны Сергей Шойгу встретился с Вячеславом Гладковым — губернатором Белгородской области, которая регулярно страдает от обстрелов со стороны ВСУ. Как сообщил глава региона в своём телеграм-канале, главной темой стала безопасность жителей приграничных территорий.