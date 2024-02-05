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5 февраля, 15:49

Шойгу обсудил безопасность жителей Белгородской области с губернатором Гладковым

Министр обороны Сергей Шойгу встретился с Вячеславом Гладковым — губернатором Белгородской области, которая регулярно страдает от обстрелов со стороны ВСУ. Как сообщил глава региона в своём телеграм-канале, главной темой стала безопасность жителей приграничных территорий.

"Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области", проинформировал Гладков.

Других подробностей пока нет.

ВСУ за сутки нанесли почти 80 ударов по Белгородской области
ВСУ за сутки нанесли почти 80 ударов по Белгородской области

Напомним, что буквально накануне ВСУ атаковали село Демидовка Белгородской области, повредив частный дом, два автомобиля и трубу газопровода. До этого очередной украинский дрон-камикадзе повредил жилой дом в селе Старый Хутор, а на выходных три белгородских села остались без света после обстрела ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Марина Калегина
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