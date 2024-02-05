Шойгу обсудил безопасность жителей Белгородской области с губернатором Гладковым
Министр обороны Сергей Шойгу встретился с Вячеславом Гладковым — губернатором Белгородской области, которая регулярно страдает от обстрелов со стороны ВСУ. Как сообщил глава региона в своём телеграм-канале, главной темой стала безопасность жителей приграничных территорий.
"Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области", — проинформировал Гладков.
Других подробностей пока нет.
Напомним, что буквально накануне ВСУ атаковали село Демидовка Белгородской области, повредив частный дом, два автомобиля и трубу газопровода. До этого очередной украинский дрон-камикадзе повредил жилой дом в селе Старый Хутор, а на выходных три белгородских села остались без света после обстрела ВСУ.
ТАСС / Николай Гынгазов