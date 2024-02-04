Дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке ВСУ на регион с помощью беспилотника. По его словам, украинский дрон-камикадзе повредил жилой дом в селе Старый Хутор.

"Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, в одном частном домовладении повреждены гараж и забор", — проинформировал глава региона и уточнил, что представители оперативных служб уже работают на месте ЧП.