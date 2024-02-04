ВСУ атаковали село Демидовка под Белгородом, повреждён частный дом

Вооружённые силы Украины атаковали село Демидовка Белгородской области. В результате обстрела повреждены частный дом, два автомобиля и труба газопровода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Под обстрел ВСУ попало село Демидовка Краснояружского района. Пострадавших нет. В одном частном домовладении повреждены кровля и хозпостройка. Также осколками посекло два автомобиля и трубу газопровода", — написал губернатор, отметив, что на месте работают оперативные и аварийные службы.