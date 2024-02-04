ВСУ атаковали село Демидовка под Белгородом, повреждён частный дом
Гладков: ВСУ обстреляли село Демидовка в Белгородской области
Вооружённые силы Украины атаковали село Демидовка Белгородской области. В результате обстрела повреждены частный дом, два автомобиля и труба газопровода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"Под обстрел ВСУ попало село Демидовка Краснояружского района. Пострадавших нет. В одном частном домовладении повреждены кровля и хозпостройка. Также осколками посекло два автомобиля и трубу газопровода", — написал губернатор, отметив, что на месте работают оперативные и аварийные службы.
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Позже стало известно, что под завалами могут оставаться десятки людей. Удар был нанесён, предположительно, из РСЗО HIMARS. Работа на месте трагедии продолжалась всю ночь. В результате из-под завалов достали тела 28 мирных жителей. Среди погибших есть беременная женщина и ребёнок. 4 февраля в ЛНР объявили днём траура.
ТАСС / Павел Колядин