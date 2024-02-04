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4 февраля, 16:04

ВСУ атаковали село Демидовка под Белгородом, повреждён частный дом

Гладков: ВСУ обстреляли село Демидовка в Белгородской области

Вооружённые силы Украины атаковали село Демидовка Белгородской области. В результате обстрела повреждены частный дом, два автомобиля и труба газопровода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Под обстрел ВСУ попало село Демидовка Краснояружского района. Пострадавших нет. В одном частном домовладении повреждены кровля и хозпостройка. Также осколками посекло два автомобиля и трубу газопровода", — написал губернатор, отметив, что на месте работают оперативные и аварийные службы.

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А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Позже стало известно, что под завалами могут оставаться десятки людей. Удар был нанесён, предположительно, из РСЗО HIMARS. Работа на месте трагедии продолжалась всю ночь. В результате из-под завалов достали тела 28 мирных жителей. Среди погибших есть беременная женщина и ребёнок. 4 февраля в ЛНР объявили днём траура.

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ТАСС / Павел Колядин

Александра Мышляева
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