Средства ПВО сбили два украинских дрона в небе над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Брянской областью. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области", — сообщили в оборонном ведомстве.