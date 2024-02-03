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3 февраля, 19:02

Средства ПВО сбили два украинских дрона в небе над Брянской областью

Минобороны: Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Брянской областью. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

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Также минувшей ночью средства ПВО РФ сорвали очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. Было сбито семь украинских БПЛА в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях.

Обложка ©

Getty Images / Benjamin Shearn

Оксана Попова
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