Причиной пожара на НПЗ в Волгограде стало падение сбитого беспилотника
Губернатор Бочаров: Причиной пожара на НПЗ в Волгограде стало падение сбитого БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сегодня ночью отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, чьё заявление приводится в телеграм-канале администрации области.
"Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачёвском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ", — рассказал чиновник.
По словам Бочарова, благодаря оперативной работе пожарных возгорание локализовали, открытое горение также ликвидировано. В результате инцидента жертв нет.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили о пожаре на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда. Его площадь составила 300 квадратных метров, также произошло горение нефтепродуктов. По данным телеграм-канала SHOT, речь идёт о предприятии "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка". Очевидцы также сообщили, что слышали громкие звуки перед возгоранием на заводе.
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