Причиной пожара на НПЗ в Волгограде стало падение сбитого беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сегодня ночью отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, чьё заявление приводится в телеграм-канале администрации области.

"Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачёвском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ", — рассказал чиновник.

По словам Бочарова, благодаря оперативной работе пожарных возгорание локализовали, открытое горение также ликвидировано. В результате инцидента жертв нет.