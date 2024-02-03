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3 февраля, 03:57

В Волгограде загорелись нефтепродукты на крупном НПЗ

МЧС: В Волгограде загорелись нефтепродукты на площади 300 квадратных метров

В Красноармейском районе Волгограда произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"По прибытии первых пожарно-спасательных расчётов установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные расчёты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается", — уточнили в МЧС.

По данным телеграм-канала SHOT, речь идёт о предприятии "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка". Очевидцы сообщили, что слышали громкие звуки перед возгоранием на заводе. Предварительно, на территории предприятия мог взорваться дрон.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 31 января БПЛА пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" в Петербурге. Обломками повредило несколько цистерн и припаркованные авто, произошло возгорание, но пожар быстро потушили.

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t.me / МЧС России (Архивное фото)

Оксана Попова
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