В Волгограде загорелись нефтепродукты на крупном НПЗ

В Красноармейском районе Волгограда произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"По прибытии первых пожарно-спасательных расчётов установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные расчёты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается", — уточнили в МЧС.

По данным телеграм-канала SHOT, речь идёт о предприятии "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка". Очевидцы сообщили, что слышали громкие звуки перед возгоранием на заводе. Предварительно, на территории предприятия мог взорваться дрон.