Подавленный РЭБ украинский беспилотник упал на дерево в Нижегородской области

Украинский беспилотник обнаружен неподалёку от посёлка Ключи Нижегородской области. Дрон совершил аварийную посадку на дерево, после того как был нейтрализован комплексом радиоэлектронной борьбы, сообщил SHOT.

Кадрами с места приземления БПЛА поделились очевидцы. На записи видно, что заваленный на крыло летательный аппарат самолётного типа получил минимальное количество повреждений. В непосредственной близости от места падения беспилотника расположено несколько нефтеперерабатывающих заводов. Сколько устройство пролежало в снегу — неизвестно.