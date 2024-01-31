Подавленный РЭБ украинский беспилотник упал на дерево в Нижегородской области
SHOT: Рухнувший на дерево дрон ВСУ обнаружили в Нижегородской области
Рухнувший на дерево дрон ВСУ обнаружили в Нижегородской области. Обложка © T.me / SHOT
Украинский беспилотник обнаружен неподалёку от посёлка Ключи Нижегородской области. Дрон совершил аварийную посадку на дерево, после того как был нейтрализован комплексом радиоэлектронной борьбы, сообщил SHOT.
Кадрами с места приземления БПЛА поделились очевидцы. На записи видно, что заваленный на крыло летательный аппарат самолётного типа получил минимальное количество повреждений. В непосредственной близости от места падения беспилотника расположено несколько нефтеперерабатывающих заводов. Сколько устройство пролежало в снегу — неизвестно.
Рухнувший на дерево дрон ВСУ обнаружили в Нижегородской области. Видео © T.me / SHOT
Между тем ВСУ продолжают совершать безуспешные налёты дронов на объекты в России. Так, 31 января БПЛА был сбит на подлёте к Санкт-Петербургу. Зенитная ракета поразила его в 60 километрах от города на Неве прямо над НПЗ.