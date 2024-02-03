Силы ПВО за ночь сбили семь украинских дронов в трёх областях России
МО: ПВО уничтожила дроны над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями
Средства ПВО РФ сорвали очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны России сообщили, что минувшей ночью были сбиты семь украинских БПЛА в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях.
В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей", — добавили в МО РФ.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили о пожаре на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда. Его площадь составила около 300 квадратных метров, также произошло горение нефтепродуктов. Очевидцы также сообщили, что слышали громкие звуки перед возгоранием на заводе. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что причиной пожара на НПЗ в Волгограде стало падение сбитого БПЛА. В результате инцидента никто не пострадал.
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