Частный дом загорелся в результате обстрела ВСУ хутора в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли хутор Мухин в Белгородской области
ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области. Снаряд попал в летнюю кухню частного дома, здание загорелось. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения, в результате чего она загорелась", — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что пожарные уже потушили огонь.
А ранее в Белгородской области российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника по объектам на территории нашей страны.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин