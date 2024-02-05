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5 февраля, 18:01

Частный дом загорелся в результате обстрела ВСУ хутора в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли хутор Мухин в Белгородской области

ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области. Снаряд попал в летнюю кухню частного дома, здание загорелось. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения, в результате чего она загорелась", — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что пожарные уже потушили огонь.

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А ранее в Белгородской области российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника по объектам на территории нашей страны.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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