Частный дом загорелся в результате обстрела ВСУ хутора в Белгородской области

"Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения, в результате чего она загорелась", — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что пожарные уже потушили огонь.