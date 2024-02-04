В Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника по объектам на территории нашей страны. Вражеский дрон был сбит в Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков уже сообщал об очередной атаке ВСУ на регион с помощью беспилотника. По его словам, украинский дрон-камикадзе повредил жилой дом в селе Старый Хутор. Кроме того, противник атаковал село Демидовка. В результате обстрела были повреждены частный дом, два автомобиля и труба газопровода.