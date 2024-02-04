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4 февраля, 16:09

В Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника по объектам на территории нашей страны. Вражеский дрон был сбит в Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 18:30 <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Сегодня губернатор Вячеслав Гладков уже сообщал об очередной атаке ВСУ на регион с помощью беспилотника. По его словам, украинский дрон-камикадзе повредил жилой дом в селе Старый Хутор. Кроме того, противник атаковал село Демидовка. В результате обстрела были повреждены частный дом, два автомобиля и труба газопровода.

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Николь Вербер
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