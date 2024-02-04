Жителей Белгорода и Белгородского района экстренно оповестили о ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале призвал земляков оставаться дома, а тех, кого предупреждение настигло на улице, — срочно спуститься в укрытие.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призвал Гладков