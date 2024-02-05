ПВО России за минувшие сутки сбила 58 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили 58 беспилотников ВСУ над Харьковской, Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"Средствами ПВО в течение суток сбиты 58 украинских БПЛА, в том числе в районах населённых пунктов Волчанск Харьковской области, Песчаное, Белогоровка ЛНР, Новомихайловка, Майорск ДНР, Новая Маячка Херсонской области, Токмак и Новое Запорожской области", — уточнили в ведомстве.

Всего же с начала СВО российские силы сбили 11 833 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Также уничтожено 68 самолётов, 265 вертолётов, 462 ЗРК, 14 908 танков и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин РСЗО, 7966 орудий полевой артиллерии и миномётов, 18 248 единиц специальной военной автомобильной техники противника.