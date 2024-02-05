Ещё два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области
Средства ПВО сбили четвёртый за последние несколько часов беспилотник в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, очередная попытка атаки киевского режима была пресечена около 0:30 мск. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что было сбито два дрона, это произошло в Выгоничском районе области. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
Напомним, три предыдущих беспилотника также были уничтожены и перехвачены в Выгоничском районе. Пострадавших и разрушений не было.
Обложка ©
Getty Images / Benjamin Shearn