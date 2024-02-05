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4 февраля, 22:22

Ещё два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области

Средства ПВО сбили четвёртый за последние несколько часов беспилотник в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, очередная попытка атаки киевского режима была пресечена около 0:30 мск. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что было сбито два дрона, это произошло в Выгоничском районе области. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

В Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике в Белгородской области
В Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике в Белгородской области

Напомним, три предыдущих беспилотника также были уничтожены и перехвачены в Выгоничском районе. Пострадавших и разрушений не было.

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Getty Images / Benjamin Shearn

Артур Лапсаков
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