Ещё два украинских беспилотника уничтожены в Брянской области

Средства ПВО сбили четвёртый за последние несколько часов беспилотник в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, очередная попытка атаки киевского режима была пресечена около 0:30 мск. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что было сбито два дрона, это произошло в Выгоничском районе области. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.