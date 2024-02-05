Третий украинский беспилотник перехвачен над Брянской областью
Уже третий за вечер украинский беспилотник перехвачен над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что всё произошло 4 февраля около 23:50 (мск). По данным губернатора Александра Богомаза, случилось это в Выгоничском районе области. Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, первые два дрона также были уничтожены в Выгоничском районе. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.
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