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4 февраля, 21:32

Третий украинский беспилотник перехвачен над Брянской областью

Уже третий за вечер украинский беспилотник перехвачен над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что всё произошло 4 февраля около 23:50 (мск). По данным губернатора Александра Богомаза, случилось это в Выгоничском районе области. Пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике в Белгородской области
В Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике в Белгородской области

Напомним, первые два дрона также были уничтожены в Выгоничском районе. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

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Артур Лапсаков
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