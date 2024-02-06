Гладков: ВСУ двумя БПЛА атаковали село Волоконовка в Белгородской области

Два украинских беспилотника атаковали село Волоконовка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Село Волоконовка Чернянского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате падения первого с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом второй дрон, по его данным, был уничтожен в воздухе. В настоящее время на месте работают оперативные и аварийные службы.