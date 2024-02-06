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6 февраля, 04:23

Средства ПВО перехватили семь беспилотников над Белгородской областью

Семь украинских беспилотников перехвачены минувшей ночью над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, работали дежурные средства ПВО. О каких-либо повреждениях и разрушениях не уточняется.

Четыре дома повреждены в Губкине Белгородской области после атаки дрона ВСУ
Четыре дома повреждены в Губкине Белгородской области после атаки дрона ВСУ

Ранее министр обороны Сергей Шойгу обсудил безопасность жителей Белгородской области с губернатором Вячеславом Гладковым. Также была затронута тема текущей обстановки в регионе.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
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