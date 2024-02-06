Средства ПВО перехватили семь беспилотников над Белгородской областью
Семь украинских беспилотников перехвачены минувшей ночью над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, работали дежурные средства ПВО. О каких-либо повреждениях и разрушениях не уточняется.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу обсудил безопасность жителей Белгородской области с губернатором Вячеславом Гладковым. Также была затронута тема текущей обстановки в регионе.
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ТАСС / Николай Гынгазов