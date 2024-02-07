Пентагон: США продолжают поставки вооружений Украине по долгосрочным контрактам

США продолжают военные поставки Украине в рамках заключённых ранее долгосрочных контрактов по программе USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Об этом заявила официальный представитель Пентангона Сабрина Сингх.

"Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся", — сказала она на брифинге.

Сингх также добавила, что Пентагон не строит планы, если США больше не смогут получить деньги от Конгресса для Украины. По её словам, среди конгрессменов много поддерживающих и понимающих острую необходимость предоставить вооружения Киеву.