Пентагон: США продолжают поставки вооружений Украине по долгосрочным контрактам
США продолжают военные поставки Украине в рамках заключённых ранее долгосрочных контрактов по программе USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Об этом заявила официальный представитель Пентангона Сабрина Сингх.
"Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся", — сказала она на брифинге.
Сингх также добавила, что Пентагон не строит планы, если США больше не смогут получить деньги от Конгресса для Украины. По её словам, среди конгрессменов много поддерживающих и понимающих острую необходимость предоставить вооружения Киеву.
Ранее Life.ru писал, что Франция обещала Украине оружие последнего поколения. Среди перечисленного ракеты SCALP, гаубицы CAESAR, бронемашины AMX-10 RC и снаряды серии AASM.
X / U.S. Army