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7 февраля, 01:47

Пентагон: США продолжают поставки вооружений Украине по долгосрочным контрактам

США продолжают военные поставки Украине в рамках заключённых ранее долгосрочных контрактов по программе USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Об этом заявила официальный представитель Пентангона Сабрина Сингх.

"Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся", — сказала она на брифинге.

Сингх также добавила, что Пентагон не строит планы, если США больше не смогут получить деньги от Конгресса для Украины. По её словам, среди конгрессменов много поддерживающих и понимающих острую необходимость предоставить вооружения Киеву.

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Ранее Life.ru писал, что Франция обещала Украине оружие последнего поколения. Среди перечисленного ракеты SCALP, гаубицы CAESAR, бронемашины AMX-10 RC и снаряды серии AASM.

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X / U.S. Army

Артур Лапсаков
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