Франция обещала Украине оружие последнего поколения Премьер Франции Атталь: Париж отправит Киеву оружие последнего поколения 6 февраля, 07:51 Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Париж собирается увеличивать военную и финансовую помощь Киеву, в том числе передавая вооружение "последнего поколения", заверил французский премьер-министр Габриэль Атталь.

"Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать", — пояснил он.

По его заверениям, Париж передаёт украинской армии "новейшее оружие", среди которого ракеты SCALP, гаубицы CAESAR, бронемашины AMX-10 RC и снаряды серии AASM.

Ранее во французском движении "Патриоты" возмутились из-за идеи использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Украины. Там уверены, что посягать на личные средства французов недопустимо. "Патриоты" призвали заключить мир с Россией как можно скорее.

Авторы Татьяна Миссуми