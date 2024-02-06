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Франция обещала Украине оружие последнего поколения

Премьер Франции Атталь: Париж отправит Киеву оружие последнего поколения

6 февраля, 07:51
Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Париж собирается увеличивать военную и финансовую помощь Киеву, в том числе передавая вооружение "последнего поколения", заверил французский премьер-министр Габриэль Атталь.

"Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать", — пояснил он.

По его заверениям, Париж передаёт украинской армии "новейшее оружие", среди которого ракеты SCALP, гаубицы CAESAR, бронемашины AMX-10 RC и снаряды серии AASM.

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Ранее во французском движении "Патриоты" возмутились из-за идеи использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Украины. Там уверены, что посягать на личные средства французов недопустимо. "Патриоты" призвали заключить мир с Россией как можно скорее.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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