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Захарова жёстко осудила Францию за признание терактов Украины "правом на самооборону"

Захарова: Париж оправдывает терроризм Киева, называя его "правом на самооборону"

5 февраля, 12:41
Франция назвала удары по росийским городам "правом" Киева. Обложка © ТАСС / Администрация Лисичанска

Франция назвала удары по росийским городам "правом" Киева. Обложка © ТАСС / Администрация Лисичанска

Франция считает, что украинские обстрелы мирных жителей в России есть не что иное, как право Киева на самооборону, тем самым Париж оправдывает терроризм. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возмущаясь гибелью своих соотечественников, французские лидеры цинично предпочитают закрывать глаза на то, что поставляемое ими оружие преднамеренно используется киевским режимом для убийств мирного населения в российских городах", — отметила дипломат.

И более того, напомнила она, французские власти извернулись и назвали террористические акты "правом на самооборону". Захарова посоветовала Парижу пересмотреть свою политику в отношении Украины после гибели там французов. Она подчеркнула, что нынешняя позиция Франции, оправдывающая киевский режим, является контрпродуктивной и опасной.

МИД Франции вызвал посла России из-за гибели своих "волонтёров" на Украине
МИД Франции вызвал посла России из-за гибели своих "волонтёров" на Украине

Ранее сообщалось, что в военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили о двух погибших французских "волонтёрах" и трёх раненных в ночь на 2 февраля. Париж официально не подтверждает присутствие своих наёмников на Украине, называя их "гуманитарными работниками". 3 февраля Франция начала расследование гибели своих граждан в Незалежной. До этого о погибших французах сообщалось после того, как российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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