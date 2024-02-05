Захарова жёстко осудила Францию за признание терактов Украины "правом на самооборону" Захарова: Париж оправдывает терроризм Киева, называя его "правом на самооборону" 5 февраля, 12:41 Франция назвала удары по росийским городам "правом" Киева. Обложка © ТАСС / Администрация Лисичанска

Франция считает, что украинские обстрелы мирных жителей в России есть не что иное, как право Киева на самооборону, тем самым Париж оправдывает терроризм. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возмущаясь гибелью своих соотечественников, французские лидеры цинично предпочитают закрывать глаза на то, что поставляемое ими оружие преднамеренно используется киевским режимом для убийств мирного населения в российских городах", — отметила дипломат.

И более того, напомнила она, французские власти извернулись и назвали террористические акты "правом на самооборону". Захарова посоветовала Парижу пересмотреть свою политику в отношении Украины после гибели там французов. Она подчеркнула, что нынешняя позиция Франции, оправдывающая киевский режим, является контрпродуктивной и опасной.

Авторы Татьяна Миссуми