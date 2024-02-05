МИД Франции вызвал посла России из-за гибели своих "волонтёров" на Украине
AFP: Посла РФ в Париже вызвали в МИД Франции из-за погибших на Украине французов
Российского посла в Париже Алексея Мешкова вызвали в Министерство иностранных дел Франции после гибели двух французских граждан на Украине. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Российского посла вызвали, чтобы ещё раз заявить ему об осуждении российских ударов, в результате которых на прошлой неделе погибли два французских гуманитарных работника на Украине", — сообщил собеседник агентства.
Как уже писал Life.ru, в военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили о двух погибших французских "волонтёрах" и трёх раненных в ночь на 2 февраля. Париж официально не подтверждает присутствие своих наёмников на Украине, называя их "гуманитарными работниками". 3 февраля стало известно о том, что Национальная антитеррористическая прокуратура Франции приступила к расследованию гибели своих граждан в Незалежной. До этого в последний раз о гибели французов на Украине сообщалось после того, как российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове.
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