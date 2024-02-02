На Украине сообщили о гибели двух французских "волонтёров" в Бериславе

Двое французских "волонтёров" погибли, ещё трое получили ранения в результате взрывов в подконтрольном ВСУ городе Бериславе. Об этом рассказал в телеграм-канале глава военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин.

При этом власти Пятой республики официально не подтвердили произошедшее. Стоит заметить, что французских наёмников в зарубежных СМИ стали называть волонтёрами после удара ВС РФ по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове.