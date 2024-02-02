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1 февраля, 21:25

На Украине сообщили о гибели двух французских "волонтёров" в Бериславе

Глава Херсонской ОВА Прокудин: Два гражданина Франции убиты в Бериславе

Двое французских "волонтёров" погибли, ещё трое получили ранения в результате взрывов в подконтрольном ВСУ городе Бериславе. Об этом рассказал в телеграм-канале глава военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин.

"Убиты два гражданина Франции. Ещё трое иностранцев получили лёгкие травмы", — пояснил Прокудин.

При этом власти Пятой республики официально не подтвердили произошедшее. Стоит заметить, что французских наёмников в зарубежных СМИ стали называть волонтёрами после удара ВС РФ по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове.

Французский МИД поставил в тупик вопрос о наёмниках на Украине
Французский МИД поставил в тупик вопрос о наёмниках на Украине

Напомним, 17 января Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Как выяснили журналисты, было госпитализировано множество солдат, говорящих на французском языке. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией. В итоге был рассекречен список с именами французских наёмников, которые находились в Харькове при ударе российских военных. Одним из них оказался сын французского генерала.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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