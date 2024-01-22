Рассекречен список с именами французских наёмников, находившихся в Харькове при ударе ВС России

Французские волонтёры из организации SOS Donbass передали список наёмников из Франции, которые находились в Харькове во время удара ВС РФ по их пункту временной дислокации. Как сообщает РИА "Новости", перечень пока неполный, пока в нём числится 13 имён. При этом данные о том, кто из этих бойцов жив или ранен, нуждаются в уточнении.

"Это неполный список. Самая важная информация — жив или мёртв, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, так же как и другие имена", — отметила глава SOS Donbass Анна Новикова.