Рассекречен список с именами французских наёмников, находившихся в Харькове при ударе ВС России
Появился список 13 наёмников из Франции, находившихся в Харькове при ударе ВС РФ
Французские волонтёры из организации SOS Donbass передали список наёмников из Франции, которые находились в Харькове во время удара ВС РФ по их пункту временной дислокации. Как сообщает РИА "Новости", перечень пока неполный, пока в нём числится 13 имён. При этом данные о том, кто из этих бойцов жив или ранен, нуждаются в уточнении.
"Это неполный список. Самая важная информация — жив или мёртв, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, так же как и другие имена", — отметила глава SOS Donbass Анна Новикова.
По имеющийся информации, возраст французских наёмников, ликвидированных в Харькове, от 24 до 49 лет. Так, на стороне ВСУ сражались: Шарль Бертен Руссель (1996 года рождения), Альбер Эмерик (1999), Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (1998), Жан-Пьер Бонно Крис Эре (1999), Томас Жереми Натан Гурье (1996), Валентен Дюпуа Мель (1994) и Марис Андре Дюбуа Клеман (1995). Также в списке значатся Жиль Бернар Сильвен (1980), Алексис Дрион (1986), Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (1987), Марселлен Демон (2002), Сабастьен Клод Реми Бенар (1974) и Беранже Гийом Ален Мино (1978).
Напомним, 17 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Позже СМИ выяснили, что в больницы оттуда поступило много солдат, говорящих на французском. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией.
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